Was macht den perfekten Körper aus? Wer ist am fittesten und lässt 99 Kandidat:innen in schweißtreibenden Sport-Challenges hinter sich? Genau darum geht es in "Physical 100", der Reality-Competition-Show auf Netflix.

Dass Netflix-Abonennt:innen anscheinend genauso gern anderen beim Sport zusehen wie selbst zu sporteln (wahrscheinlich sogar noch lieber!), war "Physical 100" von Beginn an ein großer Erfolg: Sie war die erste Serie ohne Drehbuch, die es in der nicht-englischsprachigen Top-10-Liste von Netflix auf Platz 1 schaffte. Auch die zweite Staffel, die am 3. April zu Ende ging, konnte hohe Streamingquoten für sich beanspruchen.

Wird es also eine dritte Staffel von "Physical 100" geben?