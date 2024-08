Um in die Geschichte der Sci-Fi-Kult-Filmreihe einzutauchen, können Disney+ Nutzer auch alle neun früheren Filme der "Planet der Affen"-Reihe auf dem Streaming-Service ansehen. Mit dem neuesten Teil der weltweit beliebten Reihe haucht Regisseur Wes Ball dem legendären Franchise neues Leben ein.

"Planet der Affen: New Kingdom"

spielt viele Jahrzehnte nach Caesars Herrschaft, in einer Welt, in der die Affen die dominierende, in Harmonie lebende Spezies sind und die Menschen nur noch ein Schattendasein führen.