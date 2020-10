11 Filme mit gigantischen Plot Holes

Nachde T'Challa in den Fuss gefallen ist, wird er von einem Fischer wieder herausgezogen. Dieser Mann gehört einem Stamm an, der aus Vegetariern besteht, wie wir später erfahren. Obwohl sie in völliger Isolation leben und mit niemandem Handel treiben, benötigen die Freunde der pflanzlichen Nahrung also dennoch einen Fischer?