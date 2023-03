Ash Ketchum verabschiedet sich

Ash trainiert seit 1997 die Pokémon, er gehört zu den beliebtesten Figuren des Franchises. Sein Abgang hat sich aber bereits abgezeichnet: Immerhin hat er es dieses Jahr das allererste (!) Mal geschafft, endlich Pokémon-Weltmeister zu werden, sein größter Traum ist also in Erfüllung gegangen. Seine Geschichte ist auserzählt, es ist also Zeit zu gehen.

Bis es soweit ist, dauert es aber noch etwas: Um die Figur zu würdigen, wird Ashs Abschied über 11 Folgen hinweg (in Japan ab 13. Jänner) erzählt. Das Special wird den Titel "Aim To Be A Pokémon Master" tragen. Ein Trailer dazu ist auch bereits erschienen: