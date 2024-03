Wer kommt nach Robin Williams als Popeye in Frage?

Das wird somit nach über 40 Jahren die zweite"Popeye"-Realverfilmung sein, aber die Messlatte liegt, hoch, denn 1980 verkörperte in "Popeye – Der Seemann mit dem harten Schlag" kein Geringerer als Robin Williams die Hauptrolle des schlagfertigen Seehelden, und "Shinging"-Star Shelley Duvall trat damals als Love Interest Olivia Oil an seiner Seite in Erscheinung.

Wer diesmal in die kultigen Rollen schlüpfen wird, ist noch ungewiss, doch wenn man sich an Fanwünschen orientiert, kommt ein ganz bestimmter Name ins Spiel. Erst vor wenigen Monaten haben "Popeye"-Enthusiast:innen einen Fantrailer veröffentlicht, in dem die Muskelmassen der Hauptfigur mit dem Kopf von Dwayne Johnson versehen wurden.