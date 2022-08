Prinzessin Diana: Diese Dokus und Filme laufen im TV zum Todestag

ZDF

Bereits am 2. August zeigte das ZDF die ZDFzeit-Doku-Fiction "Dianas letzte Nacht: Liebe, Leben, Legende", die weiterhin in der ZDFmediathek zu finden ist. Der Film von Annika Blendl, Ulrike Grunewald und Leonie Stade beginnt mit der Ankunft von Diana (Mareile Blendl, 46) und Dodi Al-Fayed (Patrick Pinheiro, 45) in Paris und schildert die letzten Stunden des Paares und ihrer Begleiter. Welche Umstände und kurzfristigen Planänderungen führten zur tragischen Verkettung der Ereignisse in Paris? Der Untersuchungsbericht des Unfalls wurde in Spielszenen umgesetzt und mit Archivmaterial sowie Zeitzeugen-Interviews kombiniert.