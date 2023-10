Was war vorher da: die Idee zu "Pulled Pork" oder die Idee, mit Pizzera & Jaus einen Film zu machen?

Andreas Schmied: Es war zuerst die Filmidee da, die ich gemeinsam mit meiner Frau entwickelt habe. Ich habe mit Otto Jaus ja bereits bei "Hals über Kopf" sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Da es in "Pulled Pork" eine zweite männliche Hauptfigur gibt, habe ich kurzerhand Otto gefragt, ob Paul schauspielern kann.

Otto Jaus: Meine erste Reaktion war: "Aber sowas von!"

Wie viel Budget hatte man für den Film zur Verfügung?

Schmied: Das klassische österreichische Budget ;-) Ich hatte aber bei diesem Film genug Budget zur Verfügung, um den Film so zu machen, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Aber natürlich mussten auch wir sparen, zum Beispiel an den Drehtagen. Ich möchte Paul und Otto danken, dass sie stets so gut vorbereitet waren. Sie haben für ihre Szenen oft nur einen Take gebraucht.

Loredana Rehekampff: Doch wenn beim Filmemachen gar keine Challenges auftreten, fragt man sich doch auch, wieso man überhaupt diesen Job macht ;-) Wir haben das Projekt gemeinsam toll gemeistert!