"Der Zauberer von Oz" ist der vielleicht bekannteste phantasmagorische Eskapismus der Filmgeschichte (und einer der ersten Streifen in Technicolor), dem sich sowohl Jung und Alt bedenkenlos und mit viel Freude hingeben konnten. Der Film ist nicht nur eine passende und liebevolle Allegorie des Erwachsenwerdens, sondern präsentiert eine bessere, tolerantere, herzerwärmende Welt, in der eine Vogelscheuche, ein Löwe und ein Zinnmann harmonisch und Hand in Hand den Regenbogen entlang spazieren – egal, wie unterschiedlich ihre eigenen Farben auch sein mögen. Denn DAS ist pure Magie.

Der Regenbogen steht, zumindest im übertragenen Sinn, auch im neuen Netflix-Film mit dem passenden Titel "Rainbow" im Mittelpunkt. Die Coming-of-Age-Story ist lose an "Der Zauberer von Oz" angelehnt. Man könnte sie auch als moderne Interpretation für die Netflix-Generation bezeichnen.

Hier ist der Trailer: