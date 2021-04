Diese 10 Filmklassiker musst du gesehen haben!

"2001: Odyssee im Weltraum" (1968)

Das Jahr 2001 klang in den 1960ern (und seien wir ehrlich: auch noch in den 90ern!) wie eine weit entfernte Zukunft, in der wir mit Hologrammen zusammenleben und Autos fliegen können. Um Technologie geht's auch in Stanley Kubrick's SciFi-Bravourstück "2001: Odyssee im Weltraum", aber auch um Aliens, künstliche Intelligenz und Existenzialismus im Allgemeinen. Eine zart-poetische Abhandlung über die Kreativität, aber auch Einfältigkeit der Menschheit, visuell virtuos bahnbrechend und mittels erdrückender Atmosphäre in Szene gesetzt.

Bis heute wird der Film für seine Authentizität betreffend seiner Darstellung über die Raumfahrt sowie seiner Special Effects und metaphorischen Bildsprache gelobt. In all diesen Bereichen war Kubrick ein Visionär, der alles daran setzte, dass sich sein zeitloses Werk für immer in die Gehirne der Rezipient*innen einbrennt. Es ist ihm mehr als gelungen.

"2001: Odyssee im Weltraum" gibt es auf Amazon Prime zum Leihen und Kaufen.

Hier geht's direkt zum Film!