"Sargnagel – Der Film": Eine Vermischung von Spielfilm und Spieldoku

Was kann bei einem Film schiefgehen, der eigentlich nicht schiefgehen kann? Wohl nicht allzu viel - das ist der Ausgangspunkt des mit Spannung erwarteten Films über und mit einer der schillerndsten Figuren der gegenwärtigen österreichischen Literatur- und Kabarettszene: Stefanie Sargnagel. Nach der Weltpremiere auf der heurigen Diagonale kommt der Film am Freitag in die heimischen Kinos.