"See"-Staffel-3-Trailer: Momoa schützt wieder seine Familie

Kampf gegen "sehende Waffen"

Momoa hatte in seiner Rolle des Kriegers Baba Voss am Ende von Staffel 2 seinen Bruder Edo besiegt, doch inzwischen ist ein weiteres Jahr in der düsteren Zukunftswelt vergangen, und ein Wissenschaftler der Republik Trivantia sorgt für eine neue Bedrohung durch "sehende Waffen" mit großer Explosivkraft. Aus diesem Grund verlässt Voss die Waldeinsamkeit und setzt alles daran, seinen Stamm und seine Familie zu schützen.

Showrunner Jonathan Tropper kündigte laut "Variety" an, dass wir uns beim "See"-Finale auf ein "episches Kapitel voller fesselnder Action und herzergreifender Gefühle" freuen dürfen, das ein "sehr zufriedenstellendes Ende unserer Geschichte" bilden werde.

An Momos Seite sind unter anderem Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison und David Hewlett zu sehen.

"See"-Staffel 3 startet am 26. August 2022 bei Apple TV+.