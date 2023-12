"Painkiller"

Die Netflix-Serie "Painkiller" dreht sich - genau wie die auf Disney+ verfügbare Produktion "Dopesick" aus dem Jahr 2021 - um die fürchterliche Opioid-Krise, der in den USA seit 1999 schon über eine Million Menschen zum Opfer gefallen sind. Die Co-Serienschöpfer Micah Fitzerman-Blue und Noah Harpster erzählen in ihrer temporeichen Miniserie, wie Purdue Pharma und die gewissenlose Familie Sackler das Opiod OxyContin erfolgreich verharmlosten und unter das Volk brachten, um so nichtsahnende Menschen in schwerste Abhängigkeiten zu stürzen, die letztlich in vielen Fällen zum Tod führten.

Daneben wird jedoch auch der Blick auf diese Opfer und ihre ganz normalen Leben gerichtet - wie etwa in der Person des Automechanikers und Familienvaters Glen (Taylor Kitsch, 42), der nach einem Arbeitsunfall unwissentlich und unverschuldet zum Junkie wird. Zwischen all diesen Handlungssträngen springt "Painkiller" virtuos hin und her. Die ersten Momente einzelner Episoden zeigen echte Angehörige von Opfern der Opioid-Krise. Diese erschütternden Szenen bleiben auch lange nach Serienende noch in Erinnerung.

Mit am überraschendsten an "Painkiller" ist aber, dass diese überaus tragische Thematik hier geradezu locker-leicht und extrem unterhaltsam herübergebracht wird, und dabei gleichzeitig zu keinem Zeitpunkt das Gefühl für die Schwere des begangenen Verbrechens verloren geht. Einen solchen Spagat schaffte in diesem Jahr wohl keine andere Serienproduktion.