SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im September 2020

WE ARE WHO WE ARE, Miniserie (HBO): Achtteilige Coming-of-Age-Miniserie von "Call Me By Your Name"-Regisseur Luca Guadagnino, die wieder in Italien spielt: Zwei US-Teenager, die auf einer US-Militärbasis in der Nähe von Venedig leben, verlieben sich ineinander und erleben gemeinsam eine bewegende Zeit.

Hierzulande wird die Miniserie bei Sky zu sehen sein, weil es sich um eine Koproduktion mit HBO handelt. Ein konkreter Starttermin der englischen Originalversion oder der deutschen Synchronfassung ist aber noch nicht bekannt.