"Sex Education"-Crashkurs: Das musst du vor Staffel 3 wissen

Frauen halten zusammen

Trigger-Warnung: Der folgende Absatz beschreibt einen sexuellen Übergriff. Wer Erfahrungen mit Gewalt oder sexuellen Übergriffen erlebt oder in der Vergangenheit erlebt hat, kann sich kostenlos und anonym an die Frauenhelpline gegen Gewalt 0800/222-555, www.frauenhelpline.at oder an die Männerberatungsstelle unter 0720/ 70 44 00, https://www.maennerinfo.at wenden.

Neben all den Liebesdramen zeigte "Sex Education" auch ernstere Seiten: So wurde ein sexueller Übergriff bei Aimee (Aimee Lou Wood) thematisiert. Sie erleidet ein Trauma, als ein Mann im Bus neben ihr masturbiert und auf sie ejakuliert. Danach fährt sie nicht mehr mit Bussen und zieht sich aus ihrem Umfeld zurück.

Zusammen mit den anderen jungen Frauen aus Moordale – Ola, Maeve, Lily, Vivienne (Chinenye Ezeudu) und Olivia (Simone Ashley) – versucht sie das Trauma zu bewältigen und steigt in einer der letzten Szenen zusammen mit den Schülerinnen erstmals wieder in einen Bus. Trotz eigentlicher Dispute zeigen sie, dass Frauen sich immer unterstützen sollten, und Aimee erklärt "Feminismus entdeckt zu haben". Wir sind gespannt, inwiefern sich dieses Thema in der neuen Staffel widerspiegeln wird.

Die dritte Staffel von "Sex Education" startet am 17. September auf Netflix.