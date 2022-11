Viele Preisträger aus Großbritannien

Mit sieben Auszeichnungen waren besonders britische Produktionen erfolgreich. Der Preis für die beste Dramaserie ging etwa an die BBC-Thrillerserie "Vigil". Zudem gewann "Help" in der Kategorie "TV Movie / Mini Series" sowie "Shaun das Schaf - Es ist ein Schaf entsprungen" als beste Kinder-Animationsserie. Als beste Sportdokumentation wurde die Sky-Produktion "Queen of Speed" ausgezeichnet. Der britische Schauspieler Dougray Scott (56) bekam den International Emmy für seine Rolle in der ITV-Serie "Irvine Welsh's Crime".

Eine Prime-Video-Produktion tauchte auch auf der Liste der Preisträger auf: Als beste Schauspielerin gewann die Französin Lou de Laâge (32) für die Rolle der Eugénie Cléry im Spielfilm "Die Tanzenden".