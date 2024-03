"Der Super Mario Bros. Film" hat sich im Vorjahr als ebenso witziges wie gelungenes Animationsspektakel nach dem Kultspiel herausgestellt. Daher war es nur eine Frage der (kurzen) Zeit, bis ein Sequel in Auftrag gegeben wurde. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wurde nun von Nintendo offiziell grünes Licht für "Der Super Mario Bros. Film 2" erteilt. Seht euch hier gleich mal das Video an, in dem Shigeru Miyamoto von Nintendo und Chris Meledandri von der Produktionsfirma Illumination die frohe Botschaft verkünden: