Sex-Tape-Skandal von Pamela Anderson & Tommy Lee als TV-Serie

Lily James ("Downton Abbey", "Baby Driver") übernimmt die Rolle von Pamela Anderson, Sebastian Stan ("The First Avenger: Civil War", "Black Panther") spielt Tommy Lee. Seth Rogen schlüpft in die Rolle des Mannes, der das Sex-Tape gestohlen hat. Showrunner der Miniserie ist Craig Gillespie, der schon bei "I, Tonya" gezeigt hat, dass er es versteht, Filmdramen auf Basis wahrer Begebenheiten effektvoll in Szene zu setzen. Laut "Deadline" sind Pam und Tommy Lee bei dem Serienprojekt nicht involviert. Ein Starttermin der Hulu-Serie ist noch nicht bekannt.