Neue "Sisi"-Serie ab 28. Dezember im ORF setzt auf Sex

Spätestens seit der berühmten "Sissi"-Trilogie aus den 50er-Jahren gilt die Geschichte von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Josef im deutschsprachigen Raum als DAS Historien-Hofmärchen schlechthin. Auf Fans dieses offenbar unverwüstlichen Stoffs wartet nun - rechtzeitig zu Weihnachten - die neue, opulent inszenierte Miniserie "Sisi", die sich um eine zeitgemäßere Version der Story bemüht.

ORF 1 zeigt alle sechs Teile in jeweils drei Doppelfolgen von 28. bis 30. Dezember.

Rollenwahl

Statt Romy Schneider und Karlheinz Böhm verkörpern die gebürtige Schweizerin Dominique Devenport (25) - neuerdings Ensemblemitglied am Volkstheater Rostock - und der Hamburger Jannik Schümann (29) nun das junge Herrscherpaar. Die Österreicherin Julia Stemberger spielt Sisis Mutter, Herzogin Ludovika in Bayern, Désirée Nosbusch die Mutter von Franz, Erzherzogin Sophie. Regie bei dieser RTL-Produktion, an der auch der ORF als Partner beteiligt ist, führte Sven Bohse ("Das Geheimnis des Totenwaldes").