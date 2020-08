SLASH Filmfestival 2020: Ein Ausblick

Animationsfilme

Ein weiterer Programmausblick führt in die Welt des Fantastischen Animationsfilms. Hier darf sich das Publikum auf "The Old Man Movie" freuen (EE 2019, OT: Vanamehe film, Regie: Oskar Lehemaa, Mikk Mägi). In dem völlig durchgeknallten Stop-Motion-Abenteuer droht nichts Geringeres als die „Laktokalypse“ durch einen explosionsgefährdeten Kuheuter. Außerdem im Programm: "Son of the White Mare" (HU 1981, OT: Fehérlófia, Regie: Marcell Jankovics), ein von Fans beinahe kultisch verehrter Klassiker des surrealistischen Animationsfilms.