"Snake Eyes: G.I. Joe Origins": Trailer zeigt Henry Golding als Ninja

Erster Trailer zeigt die Anfänge des Kriegers

Die Figur Snake Eyes zählt zum originalen Team der Agenten-Einheit G.I. Joe von Spielzeughersteller Hasbro aus den 80ern. Der Ninja hat sowohl Gastauftritte in den Animationsserien von "G.I. Joe" und in den gleichnamigen Comics. In den Filmen "G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra" und "G.I. Joe – Die Abrechnung" wurde bisher wenig über die Vorgeschichte des stummen Kriegers Snake Eyes bekannt.

Wie der Trailer zeigt, soll sich das mit dem neuen Film von Paramount Pictures ändern. Nicht nur die Anfänge seiner Zeit beim japanischen Clan Arashikage werden darin erzählt, auch wie es zum Krieg gegen die verfeindete Einheit Cobra kam, soll beleuchtet werden.