"Snowpiercer": Zweite Staffel schon im Januar 2021

Machtkampf im Snowpiercer

"Mit Wilfords Zug am Horizont, ist die zweite Staffel eine brandaktuelle Auseinandersetzung mit den autoritären Verlockungen und deren Gefahren für eine schwache Demokratie", sagte Snowpiercer-Showrunner Graeme Manson über die Fortsetzung im Rahmen der New York Comic Con.

Der Machtkampf an Bord des Zuges geht also weiter: Zum einen übergibt Melanie Cavill (Jennifer Connelly) die Macht an Andre Layton (Daveed Diggs), zum anderen steht ein neuer Machtkampf mit dem wiederaufgetauchten Mr. Wilford (Bean) bevor. Wilford bietet nicht nur einen neuen Zug an, sondern auch eine neue Technologie und eine neue Perspektive für die Zukunft der Menschheit. Dieser Konflikt könnte zum Bürgerkrieg im Zug (oder in den beiden Zügen?) führen. Doch Melanie macht eine Entdeckung, die alles verändern könnte. Nicht zuletzt spielt auch noch die von Rowan Blanchard ("The Goldbergs") gespielte Tochter von Melanie, Alexandra Cavill, eine wichtige Rolle. Sie ist nun das Mündel von Wilford.

Die dystopische Sci-Fi-Serie "Snowpiercer" basiert auf der französischen Graphic Novel "Le Transperceneige" (engl.: "Snowpiercer") von Jacques Lob (Autor) und Jean-Marc Rochette (Illustrator) sowie auf dem gleichnamigen Kinofilm von Meisterregisseur Bong Joon Ho ("Parasite"). Allerding orientiert sich die Handlung der TV-Serie mehr an der Comic-Vorlage.