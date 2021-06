Baby Driver (2017)

Wer es liebt, bei lautstarker Musik durch die Gegend zu düsen, sollte sich dieses Action-Drama nicht entgehen lassen: Der Kfz-Jüngling Baby (eindringlich: Angel Elgort) ist Fluchtwagenfahrer und kutschiert Bankräuber durch die Gegend. Er möchte jedoch aussteigen, als er sich in die Kellnerin Debora (Lily James) verliebt – was natürlich nicht so problemlos funktioniert ...

Selten wurde (brutale) Action stylisher und vor allem musikalischer in Szene gesetzt: Um sich von seinem Tinnitus abzulenken, hört Baby ständig Musik – und die hat es in sich: Lionel Richie ist genauso dabei wie Queen, The Damned, The Beach Boys, Young MC oder Jon Spencer Blues Explosion. Damit wird die Musik zum eigenen Charakter im Film stilisiert – neben Babys fahrbarem Untersatz natürlich, ein eleganter roter Subaru WRX STI. Das fetzt, auch deshalb, weil sich "Baby Driver" das Recht herausnimmt, sich trotz Auto-Action auf die Seelenwelt des Protagonisten zu konzentrieren.

Hier geht's direkt zum Film!