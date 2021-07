Abrams "Star Trek"-Reboot

Der neue Film wird somit der vierte Teil der neuen "Star Trek"-Franchise sein. J. J. Abrams leitete 2009 das "Star Trek"-Reboot mit Chris Pine in Captain Kirks Rolle, Zachary Quinto als Spock und Simon Pegg als Bordmechaniker Scotty in die Wege. 2013 folgte – ebenfalls unter Abrams Regie – "Star Trek: Into Darkness", und 2016 kam dann noch "Star Trek: Beyond" hinzu. Auch hinter dem neusten Werk steckt Abrams mit seiner Firma Bad Robot Productions.

Das klingt alles sehr erfreulich und wir werden wohl ohne allzu großes Bedauern damit klarkommen, dass sich Tarantinos Pläne für einen "Star Trek"-Film offensichtlich endgültig zerschlagen haben. Immerhin wäre eine "Pulp Fiction"-Version im Weltall wohl nicht wirklich passend gewesen.

Vermutlich wird der "Star Trek"-Film dann 2023 in unsere Kinos kommen.