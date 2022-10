"Star Trek: Picard": Neuer Trailer mit originaler Enterprise-Crew

Auf der New York Comic Con, die dieses Jahr vom 6. bis zum 9. Oktober steigt, kommen Fantasy- und Sci-Fi-Fans traditionell auf ihre Kosten. Speziell das "Star Trek"-Franchise war beziehungsweise ist 2022 dort beeindruckend vertreten. Die Show stahl der neue Trailer zur dritten und finalen Staffel von "Star Trek: Picard". Denn wie im Vorfeld bereits angekündigt, versammelt der Titelheld aka Sir Patrick Stewart (82) darin fast seine gesamte Crew aus "Das nächste Jahrhundert", um ein letztes Mal unsere und unzählige andere Galaxien zu retten.

Einige ehemalige Weggefährtinnen und Weggefährten von Jean-Luc traten bereits in den vorangegangenen Staffeln in Erscheinung. Das Line-up für Staffel drei liest sich aber wie aus besten "TNG"-Zeiten: Jonathan Frakes (70, William T. Riker), Brent Spiner (73, Data), LeVar Burton (65, Geordi La Forge), Gates McFadden (73, Beverly Crusher), Marina Sirtis (67, Deanna Troi) und Michael Dorn (69, Worf) tauchen allesamt im Trailer auf. Vor allem Letzterer scheint in all den Jahren eine radikale Charakterveränderung hingelegt zu haben...

Hat ausgerechnet Worf vom kriegerischen Volk der Klingonen etwa der Gewalt abgeschworen? "Ihr solltet wissen, dass ich inzwischen Pazifismus dem Kampf vorziehe", teilt er im Clip seinen ehemaligen Enterprise-Crewmitgliedern mit. Rikers pragmatische Antwort darauf: "Wir werden alle sterben."