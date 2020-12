"Stirb langsam": So wurde der Action-Klassiker zum Weihnachtsfilm

Schon seit Jahren wird unter den Fans ein halb ironischer Streit ausgetragen, ob "Die Hard", so der Originaltitel von "Stirb langsam", nun ein Weihnachtsfilm ist oder nicht. Die Handlung des ersten Teils ist ja an einem Weihnachtsabend angesiedelt, in die Kinos gekommen ist der Film aber im Sommer 1988.

Nun hat Regisseur John McTiernan in einem 12-minütigen Youtube-Video des "American Film Institute" zu dieser Frage selbst Stellung bezogen.