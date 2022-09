"Stranger Things"-Star McLaughlin spricht über Fan-Rassismus

Unschöne Erfahrung auf der Comic-Con

Dort erwähnte er unter anderem, wie er auf seiner ersten Comic-Con bemerkte, dass sich einige BesucherInnen weigerten, mit ihm in einer Warteschlange zu stehen. "Da bekam ich zum Beispiel zu hören: 'Wir wollten nicht mit dir in der Schlange stehen, weil du dich zu Eleven so schlecht benommen hast'. Meine Eltern haben mir das so erklärt: 'Es ist eine traurige Wahrheit, aber die verhalten sich so, weil du der einzige Schwarze in der Serie bist.' Daraufhin dachte ich, wie komplett verrückt das doch ist. Weil ich mit dieser wundervollen, schokoladefarbenen Hautfarbe auf die Welt gekommen bin, werde ich nicht gemocht?"

Es sei am Anfang seiner Schauspieler-Karriere schon etwas entmutigend oder verwirrend für ihn gewesen, wenn er bemerken musste, dass er nicht so viele FollowerInnen oder positive Reaktionen auf den Social-Media-Plattformen erhalten habe, wie die anderen "Stranger Things"-Mitwirkenden.

Dennoch hat McLaughlin eine optimistische Botschaft zu verkünden: "Ich möchte auf jeden Fall positive Gedanken und Liebe verbreiten und nicht mit Hass auf Leute reagieren, die mir mit Hass begegnen."