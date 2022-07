Max sollte in Staffel 4 ins Gras beißen

Im Staffelfinale wurde Max von Vecna schwer, eigentlich tödlich, verletzt. Elfie konnte sie so weit heilen, dass Max nicht (sofort) stirbt und in ein Koma versetzt wurde.

Das sagte Ross Duffer, einer der beiden Macher der Netflix-Serie, zu der Frage, ob auch mal überlegt wurde, Max für immer sterben zu lassen: "Das wurde als Möglichkeit diskutiert, eine Zeit lang war das auch so geplant. Und so kam es, dass wir die Serie mit einem kleinen Fragezeichen am Ende der Staffel enden lassen wollten, wo es immer noch sehr dunkel ist und wir nicht wissen, ob es Max gut gehen wird."

Wird Max nun also leben oder sterben? Ross Duffer meint weiter dazu: "Wir wissen es nicht wirklich und wollten es ein bisschen in der Schwebe lassen, um in Staffel 5 weiterzumachen." Das Bangen um die rothaarige Teenagerin ist also noch nicht vorbei ...

Hier könnt ihr euch das Netflix-Interview ansehen: