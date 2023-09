Leben wir in einer idealen Welt, in der Ärzte auch die seltensten Krankheiten auf den ersten Blick erkennen und heilen können? In der Spitäler über die teuersten und modernsten Geräte verfügen, immer genügend Platz bieten und die Wartezeiten gering sind? In der die Mediziner zu den besten Freunden ihre Patienten werden und vielleicht sogar intime Beziehungen mit ihnen eingehen? Möglich, dass all das passiert, aber dann befinden wir uns mit ziemlicher Sicherheit in einer Arztserie.

Um herauszufinden, wie glaubwürdig solche Klischees sind, haben July und Franco diesmal eine Ärztin eingeladen, die anonym bleiben möchte, damit sie unbeschwert losplaudern und ins Detail gehen kann. Hier trifft beinharte Realität auf medizinisches Wunschdenken. Und selbstverständlich wird auch angesprochen, wie es um die derzeitige Lage in unseren Krankenhäusern steht und welche Zukunftsaussichten das für die medizinische Versorgung in Österreich eröffnet.

Hier findet ihr noch einmal die wichtigsten Serientipps zusammengefasst:

