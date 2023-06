Streamteam-Podcast: Kino Edition - Führung durch Wiens größtes Kino

Sind weltweite Streaming-Dienste wirklich eine Konkurrenz für heimische Kinos? Wie teilt man das Personal bei all den Peek-Zeiten ein? Was sind die kuriosesten Vorfälle, die es je gab und was die verrücktesten "Lost & Found"-Gegenstände, die einem bei der Saalreinigung unterkommen? Wie modern und hoch-technologisiert sind die heutigen Vorführräume und wie lange braucht man eigentlich, um einen Kinosaal nach all der Popcorn- und Nachos-Völlerei wieder von Salz und Sauce zu befreien?

All das und noch viel mehr wollen July und Franco diesmal aus ihren Interview-Partnern herauskitzeln - direkt in Österreichs größtem Kino, dem Cineplexx Millennium City Wien (repräsentativ für alle modernen Kinos in Österreich), von Betriebsleiter Alexander Märtzke und Marketingleiter Florian Vorraber. Die beiden Kino-Profis führen das StreamTeam durch alle Bereiche des Kino und geben ihnen Antworten auf die noch so spezifischsten Fragen.

Ob vor allem für July genügend Popcorn und Nachos herausspringen, verrät diese KINO EDITION selbstverständlich auch. Viel Spaß!