Streamteam-Podcast: Mermaid's Don't Cry - Nasses Großstadtmärchen

Ist "Mermaiding" tatsächlich etwas, was echte Menschen im echten Leben tun? Wie dreht man einen Film, der immer wieder unter Wasser oder in 40 Grad heißen Wohnungen spielt? Und was kostet es, sich einen Lebenstraum zu verwirklichen? All diesen Fragen stellen sich Regisseurin Franziska Pflaum und Schauspielerin Julia Franz Richter im StreamTeam-Interview, bevor ihr Film "Mermaid's Don't Cry" am 07. Juli 2023 in den österreichischen Kinos anläuft.

Und allem voran steht das Thema: Gibt es tatsächlich eine österreichische Konkurrenz für Hollywoods Arielle? JA!! Die heißt Annika (gespielt von Stefanie Reinsperger), ist in einem Wiener Hallenbad anzutreffen - und: hat so gar nichts mit der amerikanischen Meerjungfrau zu tun! Sie ist eine Supermarkt-Kassiererin mit großen Träumen. Aber wenn diese dann auch noch mit einer 25 Kilo schweren Synthetikflosse über den Wohnzimmerboden robben soll oder wieder mal von ihrer vermeintlich besten Freundin Karo (gespielt von Julia Franz Richter) ausgenutzt wird, wird es richtig kompliziert…

Regisseurin Franziska Pflaum führt uns mit ihrem ersten Langfilm also in kuriose und dramatische Situationen, die mitten aus dem Leben gegriffen sind und sich plötzlich zum surrealen Wahnsinn und Lebenschaos zuspitzen. Es geht sozusagen um die Held:innen des Gemeindebaus und: nicht nur Wiener:innen werden sich in manchen dieser Figuren und Situationen wiedererkennen.