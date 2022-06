Streamteam-Podcast: Sex-Szenen-Watchlist für einen heißen Abend

Damit ihr für einen hotten Streaming-Abend so richtig in Stimmung kommt, hat sich das Streamteam diesmal gefragt, was eigentlich eine gelungene Sex-Szene ausmacht und ab wann es einfach nur noch peinlich wird.

Franco Schedl und July Kühberger stellen euch legendäre, krasse oder auch übermütig-komische Szenen vor. Nicht alle davon waren angeblich gespielt, denn bei einigen ist es vor der Kamera wohl tatsächlich richtig zur Sache gegangen.

Welche Tricks wendet man beim Dreh von Sex-Szenen an und was, bitte schön, ist die Aufgabe einer Intimitäts-Koordinatorin?

Als Gast stand uns Sandra Spick, die den Kronehit-Podcast "Total versext" betreibt, mit Rat zur Seite und schöpfte aus ihrem reichen einschlägigen Fachwissen.