Ein Leben ohne Streaming ist heutzutage schwer vorstellbar, besonders die 24/7-Verfügbarkeit von Serien und Filmen beeinflusst unseren Alltag erheblich. USA, immerhin die Wiege der Popkultur-Unterhaltung, die die gesamte (westliche) Welt beherrscht, macht da natürlich keine Ausnahme: 2023 wurde in den USA 21 Prozent mehr (Filme und Serien) gestreamt als noch im Jahr zuvor, so die aktuelle Auswertung des Marktforschungsunternehmens Nielsen (via "The Hollywood Reporter").

Insgesamt streamten die US-Amerikaner:innen 2023 etwas mehr als 11 Billionen Minuten – oder anders ausgedrückt: 21 Millionen Jahre. 2022 waren es noch 17 Millionen gestreamte Jahre. Insgesamt macht Streaming 36 Prozent der TV-Nutzung in den USA aus.