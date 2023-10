Neue "Suits"-Serie in der Mache - mit Herzogin Meghan?

Auch totgeglaubte Serien leben länger. In den USA feiert die 2019 zu Ende gegangene Anwaltsserie "Suits" gerade eine Renaissance und eilt von einem Streaming-Rekord zum nächsten. Dieser überraschende Boom ist natürlich nicht unbemerkt geblieben und soll im Hause NBC Universal zu regem Treiben geführt haben. Wie die US-Branchenseite "Deadline" berichtet, tüftle "Suits"-Macher Aaron Korsh (56) bereits an einer neuen Serie, die jedoch weder Fortsetzung noch Spin-off vom Original sein soll.

Vielmehr, so heißt es zumindest vonseiten "Deadline", werde das noch namenlose Projekt lediglich im "Suits"-Universum spielen. Als Vergleich wird das umfangreiche "CSI"-Franchise herangezogen. Dieses umfasst mehrere Krimiserien, in denen unterschiedliche Figuren an unterschiedlichen Orten ermitteln, etwa Las Vegas, Miami oder New York. In letztgenannter Metropole trug sich auch "Suits" zu, als neuer Ort der Handlung sei nun angeblich Los Angeles im Gespräch.