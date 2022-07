"Suzume no Tojimari"-Trailer: Neuer Anime vom "Your Name"-Macher

Anime-Fans ausgepasst: Es ist wieder hochkarätiger Film-Nachschub in Sicht. Regisseur und Animator Makoto Shinkai war bisher an berühmten Werken wie "The Garden of Words", "Your Name" und "Weathering With You" beteiligt.

Sein neuester Film trägt den Titel "Suzume no Tojimari", und darin soll eine ganz besondere Tür geöffnet werden. Welches Unheil dadurch seinen Lauf nehmen wird, zeigt uns der erste Trailer: