25 Jahre in Köln, 20 Jahre in Münster und 10 Jahre in Dortmund: In diesem Jahr feiern alle drei "Tatort"-Teams aus Nordrhein-Westfalen runde Geburtstage. Die drei Jubiläen würdigt der WDR mit einer "Tatort"-Woche.

Die vom WDR angekündigte "Jubiläumswoche" umfasst genau genommen fast zwei Wochen, sie läuft vom 20. Oktober bis zum 1. November 2022.

Das Herzstück der Sonderprogrammierung ist die Doku "Das Tatort Geheimnis" am Samstag, den 29. Oktober um 21:45 Uhr. Die Reportage geht der Frage nach, warum die Menschen im Westen ihren "Tatort"-Ermittlern jeden Sonntag die Treue halten. Zu Wort kommen nicht nur Fans, sondern auch die "Tatort"-Stars aus Köln, Dortmund und Münster.