Netflix stellte bereits mit erfolgreichen Formaten wie "Too Hot To Handle" oder "The Circle" fest, dass Realityshows beim Streaming-Publikum bestens ankommen.

Nun sicherte sich die Plattform einen weiteren altbewährten Quoten-Garanten: Die eigens produzierte Cover-Up-Tattoo-Serie "Tattoo Redo". Auch wenn die Realityshow quasi gleich wie "Tattoo Nightmares" oder "Horror Tattoos – Deutschland wir retten deine Tattoos" zu sein scheint, könnte sie die ideale seichte Unterhaltungsshow im Sommer werden.