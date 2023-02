"Tetris"-Trailer: Die wahre Geschichte hinter dem Klassiker

Worum geht es in "Tetris"?

"Tetris" legt den Fokus auf den niederländischen Spieledesginer Henk Rogers, der 1988 das vom sowijetischen Programmierer Alexei Paschtinow entwickelte Spiel entdeckt und sein Leben in Gefahr bringt, um Tetris in westlichen Ländern zu etablieren. Rogers ist besessen von der Einfachheit des Spiels und sucht nach Wegen, um seine Begeisterung mit den Massen zu teilen. Als er schließlich mit den Entwicklern des Game Boys in Kontakt tritt, sieht er eine einzigartige Möglichkeit. Rogers reist während des Kalten Kriegs nach Moskau, um Verhandlungen über die Verbreitung des Spiels zu führen und zieht dabei die Wut des KGBs auf sich und seine Familie.