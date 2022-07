Statt Hugh Jackman: Taron Egerton will neuer Wolverine werden

Egerton, unter anderem bekannt aus der "Kingsman"-Reihe und aus der Elton-John-Filmbiografie "Rocketman", würde sich zumindest sehr gerne in der Rolle sehen. "Ich wäre begeistert", erklärt er im Gespräch mit der "New York Times". Er wäre aber gleichzeitig auch etwas "besorgt", da Jackman so sehr mit dem Charakter verbunden werde und er sich frage, ob es für jemand anderen daher "sehr schwierig" wäre, Wolverine darzustellen.

Demnach habe Egerton sich bereits mit den Verantwortlichen getroffen - darunter Kevin Feige (49), Präsident der Marvel Studios und Hauptkopf hinter dem Marvel Cinematic Universe (MCU). Der Schauspieler hoffe, dass er eine Chance bekomme, wenn sich die Gelegenheit bieten sollte.