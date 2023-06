Musik, Tanz, stylische Mode aus vergangenen Jahrzehnten und natürlich ein Cast attraktiver Jungschauspieler:innen: Eine Mischung, die auf Netflix bekanntlich als erfolgversprechend gilt. Nach "Riverdale" wird mit "The Archies" nun eine neue Filmadaption der beliebten Comicreihe präsentiert. Diese ist im Setting in den 1960er-Jahren angesiedelt, spielt allerdings in Indien.

Auf dem jährlichen Fan-Event "Tudum" zeigte Netflix den ersten Teaser-Trailer zur neuen Teen-Bollywood-Produktion, die mit viel Swing und noch mehr Kostümen in die musikalisch-bunte Welt eines indischen Riverdales des Jahres 1964 entführt: