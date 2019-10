"The Batman": Zoë Kravitz spielt Catwoman, Jonah Hill ist raus

Der neue Batman-Film von Matt Reeves soll am 25. Juni 2021 ins Kino kommen. In letzter Zeit nimmt das Besetzungskarussell für den Film deutlich an Fahrt auf. Neben der Hauptrolle, die mit Robert Pattinson ("Twilight", "High Life") bereits fix ist, kennen wir nun auch die Besetzung von Selina Kyle, alias Catwoman: Zoë Kravitz ("Die Bestimmung", "Big Little Lies") wird die Rolle übernehmen.

Schon bisher bekannt war, dass Police Commissioner James Gordon von Jeffrey Wright ("Westworld") gespielt wird. Hingegen ist Jonah Hill laut US-Medienberichten als möglicher Darsteller des Riddlers oder des Pinguins schon wieder aus dem Rennen: