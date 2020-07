"The Boys": Trailer und Starttermin der zweiten Staffel

Die Superhelden-Serie "The Boys" ist definitiv nichts für Kinder. Denn in der auf dem gleichnamigen Kult-Comic von Garth Ennis basierenden Serie gehen die Superhelden und ihre Gegner ziemlich gewalttätig und blutig zur Sache. Dennoch war die erste Staffel im Vorjahr ein erfreulicher Lichtblick für erwachsene Superhelden-Fans. Nach einem fantastischen Cliffhanger in der ersten Staffel geht es am 4. September 2020 nun endlich weiter: Billie Butcher (Karl Urban) und seine "Boys" zeigen den korrupten Superhelden wieder mit allen nötigen Mitteln ihre Grenzen auf. Es wird also wieder blutig. Aber seht selbst – hier ist der neue Trailer: