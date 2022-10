"The Crown". Dreharbeiten zu Prinzessin Dianas letzten Tagen

Revolte am Set wegen Darstellung des tragischen Unfalls?

Den Unfall selbst soll die sechste Staffel von "The Crown" aber nicht zeigen. Jedenfalls nicht den Moment des Aufpralls. Das betonte ein Netflix-Sprecher gegenüber "The Sun". Zuvor hatte es laut der britischen Zeitung am Set in Paris Unmut unter den Mitarbeitern gegeben. Teile des Teams hätten die Darstellung des Unfalls als problematisch empfunden.

Kurz vor dem Start der fünften Staffel am 9. November bei Netflix steht "The Crown" wie noch nie zuvor in der Kritik. Unter anderem Oscarpreisträgerin Judi Dench (87) wirft der Serie vor, Fakten und Fiktion zu vermischen, ohne darauf hinzuweisen. Je näher die gezeigten Geschehnisse der Gegenwart kommen, desto stärker mehren sich die Stimmen, der Streamingdienst möge mit einer Texttafel darauf hinweisen, dass sich die Macher diverse künstlerische Freiheiten bei der Darstellung des britischen Königshauses genommen haben. Zumindest im Falle des neuen Trailers zur fünften Staffel ist dies nun geschehen.