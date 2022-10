"The Crown": In Staffel 5 kommt auch der "Tampon-Gate" vor!

"Tampon-Gate" in "The Crown"

Vor der fünften Staffel, die am 9. November erscheinen soll, hat Charles-Darsteller Dominic West (53) verraten, dass die TV-Show auch den berüchtigten "Tampon-Gate"-Skandal aus dem Jahr 1993 zeigen wird. Durchgesickerte Telefonmitschnitte enthüllten damals, wie Charles zu seiner Geliebten Camilla Parker Bowles (75) sagte, er wolle in ihrer Hose "leben", bei seinem Glück würde er "als ihr Tampon wiedergeboren" werden.

West erklärte in einem Interview mit "Entertainment Weekly", dass er über den Skandal dachte, damals müsste das etwas "zutiefst Peinliches" gewesen sein. "Wenn man darauf zurückblickt und es spielen muss, ist man sich dessen bewusst, dass die Schuld nicht bei diesen zwei Leuten lag, zwei Liebenden, die ein privates Gespräch führten." Was für ihn nun wirklich klar sei, so West, sei die "aufdringliche und widerliche" Berichterstattung, "dass sie es wortwörtlich abdruckten" und man sich den Mitschnitt anhören konnte. Der Schauspieler erklärte weiter, dass er durch die Darstellung des Skandals mit Co-Star Olivia Williams (54), die Camilla in der fünften Staffel spielt, Mitleid mit Charles und Camilla bekam, "für das, was sie durchgemacht haben".