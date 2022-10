"The Crown"-Darsteller Jonathan Price von Kritik enttäuscht

Schauspieler Jonathan Pryce (75) hat sich zur teils harten Kritik an der fünften Staffel von "The Crown" geäußert. Pryce, der in den kommenden Folgen Prinz Philip (1921-2021) verkörpern wird, sagte gegenüber "Deadline", dass er "bitter enttäuscht" von seinen Künstlerkollegen sei, die die Netflix-Serie öffentlich kritisieren. Der Brite bezog sich dabei auch auf den Kommentar seiner Kollegin Judi Dench (87) in der Zeitung "The Times".

Dort bezeichnete Dench "The Crown" als "grausam ungerecht gegenüber den Personen und schädlich für die Institutionen". Sie forderte, dass zumindest ein Disclaimer vor den Folgen gezeigt wird, dass es sich bei dem Gezeigten um ein "fiktionales Drama" handele. Im aktuellen Trailer ließ Netflix eine solche Texttafel einblenden. Auch der ehemalige britische Premierminister John Major (79) kritisierte konkret eine Szene, in der der heutige König Charles III. (73) bei ihm die Idee vorgebracht hätte, dass seine Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), abdanken solle. Solch ein Gespräch hätte es laut Major nie gegeben.