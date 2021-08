Am 30. Juli veröffentlichte Netflix das erste Foto zur fünften Staffel von "The Crown". Diesmal schlüpft die 65-jährige Imelda Staunton in die Rolle von Queen Elizabeth II. Staunton wurde vor allem durch ihre Rolle in "Harry Potter und der Orden des Phönix" einer breiten Öffentlichkeit bekannt, dort spielte sie die skrupellose Lehrerin Dolores Umbridge. Sie ist nach Olivia Colman und Claire Foy die dritte Darstellerin im "The Crown"-Universum, die als Queen Elizabeth II. vor die Kamera tritt.

Staunton ist in einem gelben Anzug mit einer kleinen Handtasche und der für die Monarchin typischen Frisur zu sehen.