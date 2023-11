"Die Zeit ist gekommen"

Auch im Gesamteindruck konnten die ersten vier Folgen der finalen Staffel viele Kritiker nicht überzeugen. "Es war noch nie so deutlich, dass sich 'The Crown' immer weiter von dem entfernt hat, was es in den ersten Staffeln einst zu etwas Besonderem macht", urteilte eine Kritikerin von "Collider". "Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Serie zu sehr versucht, so viel relevante Geschichte wie möglich unterzubringen." Eine andere Kritikerin schrieb im "The Guardian: "Abgesehen von all seinen formalen Fehlern ist 'Crown' aus der Spätphase auch unglaublich gelähmt, weil es so gut in lebendiger Erinnerung angesiedelt ist." Ein Hauptproblem sei, dass die Zuschauer die realen Szenen noch zu gut im Kopf hätten. Im "Decider" kommt man zu dem Fazit: "Während ich Debickis Auftritt sehen und genießen kann, finde ich es auch gut, dass die Show jetzt endet, die Zeit ist gekommen."

Die sechste und letzte Staffel von "The Crown" kommt in zwei Teilen: Am 16. November veröffentlichte Netflix die ersten vier Folgen, ab 14. Dezember kommen die abschließenden Folgen fünf bis zehn.