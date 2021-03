Wird Benedict Cumberbatch zum "Mandalorian"-Bösewicht Thrawn?

Cumberbatch will nicht blau werden

Auf die Frage, ob er von den Wünschen der Fans gehört habe, die ihn gerne als Thrawn sehen würden, gab Cumberbatch zu erkennen, dass er über diese Figur nichts Genaueres wusste. Zur Info: Der Grand Admiral ist eine wichtige Figur im "Star Wars Expanded Universe" und trat erstmals 1991 in dem Roman "Heir to the Empire" in Erscheinung.

Interviewer Steve Weintraub klärte den Star darüber auf, dass der schurkische Grand Admiral eine blaue Hautfarbe habe und das veranlasste Cumberbatch zu folgender Reaktion: "Wenn das so ist, dann muss ich zum jetzigen Zeitpunkt definitiv 'Nein' sagen. Ich möchte nicht blau werden. Ich verbringe gerade eine schöne und wertvolle Zeit mit meinen Kindern und wenn ich daran denke, dass ich stundenlang in einem Make-up-Stuhl sitze, um blau angemalt zu werden, und dann am Ende des Tages wieder alle Schminke entfernt werden muss, kann ich nur sagen: Es ist jetzt nicht die richtige Zeit dafür in meinem Leben."