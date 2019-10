"The Marvelous Mrs. Maisel" geht in Runde drei

Vorhang auf und "Tits up" heißt es ab 6. Dezember wieder für Miriam „Midge“ Maisel (Rachel Brosnahan) auf ihrem Weg zu Ruhm und Erfolg als Stand-Up-Comedian. Die vielgelobte Comedy-Serie geht schon in die dritte Staffel. Wie schon von den beiden vorhergehenden Staffeln gewöhnt, wird bei Amazon Prime zunächst nur die englische Originalversion verfügbar sein. Die deutsche Synchronfassung folgt einige Wochen später, also Anfang 2020. Aber die wunderbare Quasselstrippe macht ohnedies im englischen Original mehr Spaß.

Hier ist der erste – ebenfalls englischsprachige – Trailer der dritten Staffel: