Am 14. Juni veröffentlichte Apple TV+ den ersten Trailer zur zweiten Staffel von "The Morning Show". Nachdem Alex Levy (Jennifer Aniston) und Bradley Jackson (Reese Witherspoon) am Ende der ersten Staffel die toxische Arbeitsatmosphäre in ihrer Redaktion publik machten, änderte sich alles im Leben der zwei Moderatorinnen.

Im neuen Trailer kehren die beiden Stars zurück und beziehen Stellung zu den Ereignissen der ersten Staffel. Alex scheint den Sender verlassen zu haben und wird von ihrem ehemaligen Chef gebeten, erneut vor die Kameras zu treten. Obwohl Steve Carell seinen Auftritt nur für eine Staffel geplant hatte, ist er auch in der zweiten Staffel zu sehen. Neben bekannten Gesichtern sind auch erstmals Julianna Margulies, Greta Lee und Hasan Minhaj im Trailer zu sehen.