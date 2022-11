Warum soll der Revolverheld sterben?

Der alternde Revolvermann Colton Briggs (Cage) denkt nicht mehr daran, zur Waffe zu greifen: Er lebt gemeinsam mit seiner Frau (Kerry Knuppe) und Tochter Ruth (Ryan Kiera Armstrong aus "Firestarter") geradezu beschaulich auf einer Farm. Doch dann holt ihn die Vergangenheit ein, denn ein Mann ist fest entschlossen, Rache zu nehmen, weil er Briggs für den Tod seines Sohnes verantwortlich macht. Dadurch gerät auch Ruth in Gefahr, aber da sie die echte Tochter ihres Vaters ist, lernt sie bald mit Schusswaffen jeden Kalibers perfekt umzugehen, und das große Umlegen kann beginnen.

Cage erweist sich hier als besonders wandlungsfähig, da er manchmal mit und manchmal ohne Schnurrbart auftritt (hey, a beard makes a man!). An seiner Seite sind ebenfalls Abraham Benrubi ("Das Belko Experiment"), Shiloh Fernandez ("Evil Dead"), Nick Searcy ("Justified") und Clint Howard ("3 From Hell") zu sehen. Die Regie bei diesem Neo-Western hat Brett Donowho ("Acts of Violence") übernommen.

"The Old Way" wird im Jänner 2023 in den US-Kinos starten. Ob und wo der Western dann bei uns zu sehen ist, steht noch nicht fest. Aber bei diesem Hauptdarsteller sollten zumindest die Streaming-Anbieter nicht lange zögern.